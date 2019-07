Ubriachi aggrediscono i Carabinieri, FdI: “Serve maggiore presenza di forze dell’ordine”

Il Circolo Amiata di Fratelli d’Italia esprime vicinanza e solidarietà alle forze dell’ordine, e in particolare all’arma dei Carabinieri, che sono intervenuti nella notte tra mercoledì e giovedì scorso per fermare dei cittadini stranieri, ubriachi.

“I carabinieri – dichiara in una nota Guendalina Amati – hanno cercato di far ragionare i due balordi per riportare la situazione sotto controllo, ma poi dagli stessi sono stati assaliti e presi a calci e pugni. Questo stato di fatto è molto grave e riporta a galla una questione purtroppo nota, che in moltissime occasioni Fratelli d’Italia ha denunciato, e che riguarda il problema della sicurezza e dei controlli preventivi su chi soggiorna ed è presente nel nostro territorio”.

“Siamo vicini come partito ai carabinieri che, con tanto sacrificio e con un organico e mezzi ridotto all’osso, svolgono giornalmente il loro lavoro a tutela della legalità e dei cittadini. Nel contempo esprimiamo solidarietà al sindaco Michele Bartalini e a tutti gli abitanti di Castel del Piano. Il nostro partito come sempre – conclude Guendalina Amati – sarà vicino alla popolazione e si farà partecipe denunciando in ogni tavolo qualsiasi situazione che possa ledere la tranquillità e la serenità dei cittadini”.