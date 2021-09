Il viceministro alle infrastrutture fa tappa in Maremma: Aurelia e porti al centro della visita

Si fermerà sull’Aurelia per un sopralluogo a sud di Grosseto, dove farà il punto con la stampa insieme all’onorevole Mario Lolini, al sindaco Diego Cinelli, al vicepresidente della Provincia Luca Grisanti e ad alcuni candidati sindaco di centrodestra, prima di trasferirsi in visita ai porti di Marina di Grosseto e di Punta Ala e concludere la giornata con una serie di incontri a Castiglione, insieme al candidato sindaco Alfredo Cesario. Il viceministro alle infrastrutture Alessandro Morelli sarà in provincia di Grosseto mercoledì 15 settembre.

“Morelli – afferma l’onorevole Mario Lolini – si fermerà al Collecchio per fare il punto sull’Aurelia a sud di Grosseto. Lo farà incontrando la stampa. Successivamente incontreremo la Marina di San Rocco e la Marina di Punta Ala, mentre a Castiglione ci confronteremo con imprenditori, pescatori, candidati e cittadini insieme al candidato sindaco Alfredo Cesario. Ringrazio il viceministro Morelli che in questo periodo è molto impegnato, ma che ha voluto ritagliarsi uno spazio importante per la nostra provincia. Contiamo che ci porti notizie positive sul Corridoio Tirrenico, anche se so che le cose stanno procedendo dopo il commissariamento dell’infrastruttura“.

Questo il programma della visita del viceministro Morelli:

ore 13.30 – Marina di Grosseto, pranzo al Bagno Tropical con amministratori locali e candidati;

ore 15.30 – Porto di Marina di Grosseto per incontro con Marina di San Rocco Spa;

ore 17 – Incontro al porto di Punta Ala con Marina di Punta Ala Spa e operatori portuali;

ore 18.15 – Incontro con operatori portuali, pescatori e imprenditori.

A seguire aperitivo con il candidato Alfredo Cesario, candidati e simpatizzanti della lista Viva Castiglione.