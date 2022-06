“Viaggio di gusto”: Scarlino protagonista della trasmissione di Alma Tv

Scarlino è tra i protagonisti del format condotto e curato da Erika Mariniello, volto noto di Marcopolo Tv (oggi Alma Tv), con la regia di Domenico Nicoletta Puzzillo.

“Viaggio di gusto – Si parte con Erika” va in onda su Alma Tv, canale 65 del digitale terrestre: la trasmissione è un viaggio in Italia alla scoperta di sapori, tradizioni e luoghi. Nelle nove puntate della prima serie – in onda ogni sabato e domenica alle 20 a partire da sabato 18 giugno e in replica la mattina successiva alle 10.30 – la giornalista farà scoprire ai telespettatori quello che l’Italia può offrire dal punto di vista engastronomico, culturale e artistico.

Il tour parte proprio da Scarlino: Erika Marianello è stata a Cala Violina, nella riserva naturale gestita dalle Bandite, al convento di Monte di Muro, nel borgo medievale, facendo tappa al Museo archeologico di Portus Scabris (Maps) al Puntone, dove ha incontrato il direttore dei Musei di Scarlino, Lorenzo Marasco.

«Abbiamo ospitato Erika con molto piacere – spiega l’assessore al turismo, Silvia Travison –: assieme ad alcuni funzionari del Comune e con il direttore Marasco le abbiamo fatto scoprire l’offerta turistica del nostro comune, fatta di spiagge incontaminate, ma anche di storia e cultura».

Il programma, oltre ad essere in onda su Alma Tv, verrà proposto sui canali social di “Si parte con Erika” (Facebook, Instagram e YouTube) e su www.siparteconerika.com.

Scarlino sarà su Alma Tv sabato 18 giugno alle 20 e in replica domenica 19 giugno alle 10.30 con Cala Violina, sabato 25 giugno alle 20 e in replica domenica 26 giugno alle 10.30 con il centro storico e la Rocca Pisana, e sabato 2 luglio alle 20 e in replica domenica 3 luglio alle 10.30 con il Maps e Monte di Muro.

«Scoprire l’Italia, oltre ad essere una mia grande passione e missione da anni, è diventato anche un lavoro – commenta Erika Mariniello –. Ho iniziato a collaborare con Marcopolo tv (oggi Alma tv) all’età di 24 anni, ricordo come se fosse ieri la mia prima puntata di “Weekend”, il mio primo programma, girata a Vetralla, nella Tuscia. L’emozione è stata grande e la rivivo ogni volta che incontro chi ha voglia di raccontarmi la sua storia e che vedo o rivedo uno scorcio della mia amata Italia».