“Anche a Nettuno piace giallo”: il viaggio inclusivo in barca a vela fa tappa in Maremma

Una vacanza in barca a vela con disabili? Forse, ma si presenta come molto più di questo il progetto “Anche a Nettuno piace giallo”, il viaggio inclusivo proposto da NoisyVision Onlus, l’associazione attiva sul fronte della disabilità sensoriale che già ha portato gruppi integrati di persone vedenti, non vedenti e ipovedenti sia da Bologna a Firenze, lungo la via degli Dei, sia sull’antica via di transumanza in Toscana, in compagnia di due asinelle e che coinvolge diverse comunità e territori in eventi e proposte inclusive e di sensibilizzazione.

“Questa non sarà solo una vacanza – fanno sapere dall’associazione –, ma sarà un’esperienza indimenticabile in cui tutti ci nutriremo di bellezza e delle nostre diversità, e da cui torneremo più ricchi che mai”.

Trascorrere sette giorni a bordo di una barca a vela; condividere tempi e ritmi insoliti, spazi ridotti e molto diversi da quelli del quotidiano. Ammirare e condividere con tutti i sensi panorami e orizzonti sconosciuti, ascoltare suoni e silenzi che raramente fanno parte delle nostre giornate. Prendersi cura gli uni degli altri cucinando, curando gli spazi, affiancando il capitano nella conduzione della barca e dare il proprio meglio per fare sì che tutto funzioni e il viaggio sia gradevole per sé, per gli altri, per il gruppo. Lasciare i porti sicuri e la propria routine, scoprire un altro modo di vivere il tempo e il viaggio, farlo insieme, ognuno con i propri bisogni, le proprie necessità, le proprie peculiarità; conoscersi, incontrarsi, aiutarsi; fare fronte insieme ai possibili imprevisti e condividere quiete e gioie della navigazione lenta.

In questo viaggio speciale lungo la costa tirrenica un equipaggio d’eccezione: due non vedenti, sei ipovedenti e tre vedenti, provenienti da diverse parti d’Italia, capitanati dallo skipper Bruno Morelli.

“Non siamo certo i primi disabili visivi che si cimentano con il mare, ma siamo orgogliosi perché questa sarà una splendida opportunità di sperimentarsi in un viaggio così lungo in termini di durata per chi di noi non ha alcuna esperienza in questo campo ma sente come me il richiamo delle onde e del vento“, afferma il presidente di NoisyVision Onlus Dario Sorgato, ideatore del progetto e della campagna #YellowTheWorld in cui esso si inserisce.

“Con i nostri cammini, gli eventi e i progetti inclusivi portiamo avanti la campagna #YellowTheWorld – racconta Sorgato – per parlare di accessibilità degli spazi urbani e dei servizi in termini di abbattimento delle barriere sensoriali e fisiche, ma soprattutto per dimostrare che con spirito creativo è possibile andare al di là di quelli che crediamo essere i nostri limiti, scoprendo che la diversità e la disabilità possono, grazie alle giuste strategie, diventare una risorsa, una ricchezza, un’opportunità di scoperta in più, per sé ma anche per gli altri e la comunità intera”.

Ricco il programma della veleggiata gialla di NoisyVision, che alternerà giornate di navigazione a eventi pubblici rivolti alle comunità locali:

sabato 24 agosto, alla Lega navale di Napoli, al porticciolo del Molosiglio, in via Ammiraglio Ferdinando Acton, alle 11, conferenza stampa dedicata all’iniziativa e organizzata grazie alla preziosa collaborazione della Anpvi Onlus sezione di Napoli;

lunedì 26 agosto, a Ventotene, in piazza Castello, alle 18.30, presentazione del progetto alla comunità locale e ai visitatori presenti;

giovedì 29 agosto, a Porto Santo Stefano, al bar Giulia, in via del Molo 17, alle 19, conferenza stampa e aperitivo;

sabato 31 agosto, all’Isola d’Elba, a Porto Azzurro, a Sassi turchini, alle 20, festa di accoglienza dell’equipaggio a conclusione del viaggio. Cena aperta a tutti con prenotazione obbligatoria. Il ricavato sarà devoluto alle associazioni organizzatrici.

Dalle 17.30 sarà possibile visitare Adriatica, attraccata a Porto Azzurro.