Viaggio a Cuba: 5 consigli

Cuba è da sempre una meta assolutamente ambita dai turisti provenienti da qualsiasi angolo del pianeta, date le sue località incontaminate, la cultura, la storia e le tradizioni uniche nel loro genere. Tuttavia, per una buona vacanza, è sempre consigliato progettare bene ogni singolo dettaglio prima di partire per non farsi trovare impreparati. In questo breve articolo, pertanto, forniremo tutto ciò che serve per una vacanza a Cuba consigli pratici per chi è pronto a partire.

Il periodo migliore per andare a Cuba

Cuba ha un clima tropicale caldo, con una stagione secca e una delle piogge. Il fattore meteo è senz’altro una componente fondamentale da tenere conto nella progettazione di un viaggio: nel caso di Cuba, è bene evitare i mesi di settembre e ottobre per via dei frequenti uragani.

Il periodo dell’anno migliore per recarvisi è sicuramente quello che va da dicembre a marzo, lasso di tempo contraddistinto da bel tempo e da temperature gradevoli.

Come muoversi a Cuba

Prima di partire, è importante progettare anche le modalità per spostarsi: Cuba deficita un po’ in questo senso, data lo stato in cui versano le strade e la segnaletica insufficiente.

La soluzione migliore è senza dubbio quella che prevede l’utilizzo degli autobus, i Viazul, o dei taxi a lunga percorrenza, utilissimi per andare dovunque senza spendere un patrimonio.

Dove dormire a Cuba

Le migliori strutture per soggiornare nell’isola centroamericana sono le cosiddette casas particulares, case private in affitto con un paio di stanze e bagno privato. La loro composizione le fa assomigliare molto a dei Bed & Breakfast, data la comodità e la possibilità di effettuare ricche colazioni; tuttavia, è sempre consigliabile selezionare la sistemazione che maggiormente si confà alle proprie esigenze con largo anticipo, onde evitare spiacevoli imprevisti.

L’assicurazione sanitaria

Triste a dirsi, a Cuba la nostra copertura sanitaria non ha valore: pertanto, è doveroso sottoscrivere un’assicurazione sanitaria viaggio per Cuba, in modo tale da coprire qualsivoglia spesa medica si dovesse sostenere.

Tuttavia, è confortante sapere che, dal punto di vista medico-sanitario, Cuba è una nazione parecchio all’avanguardia: pertanto, si può partire del tutto sereni, senza particolari preoccupazioni.

Modalità per rimanere connessi a Cuba

Purtroppo, il WiFi cubano è garantito da un unico providere statale, denominato ETECSA, il quale permette di navigare in Internet solamente comprando le schede apposite al costo di circa 1-5 dollari per 1-5 ore di navigazione.

Nelle maggiori città cubane, tuttavia, non è difficile individuare un WiFi Point al quale appoggiarsi per tornare connessi: essi sono rintracciabili nelle piazze o negli hotel.

Ad ogni modo, la soluzione migliore per non restare fuori dal mondo è acquistare le schede Internet presso gli uffici dell’ETECSA, ricordando che è possibile acquistarne massimo 3 per ogni passaporto.

Insomma, l’organizzazione di un viaggio dev’essere eseguita in modo accurato e minuzioso: solo così si potrà gustare appieno la destinazione, per un’esperienza capace di rimanere scolpita nel cuore e nella mente!