“VIAggiare 2019”: come richiedere le agevolazioni per gli studenti nell’uso dei mezzi pubblici

E’ stato approvato il progetto “VIAggiare 2019“, un contributo straordinario sotto forma di rimborso di parte del titolo di viaggio pagato per raggiungere le scuole superiori fuori del territorio comunale di Follonica. La scadenza per inoltrare le domande è fissata al 10 febbraio.

Ecco i requisiti per effettuare la domanda di contributo.

Possono inoltrare richiesta per usufruire del rimborso i cittadini in possesso di:

1) cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all’Unione europea, oppure di altro stato purchè siano nelle condizioni stabilite dall’art.40 comma 6, D.Lgs 25 Luglio 1998 n.286, ” Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche;

2) residenza nel comune di Follonica;

3) appartenenza ad una fascia di reddito Isee non superiore a 15.748,78 euro (in analogia alla fascia di reddito stabilita per l’accesso ai benefici del pacchetto scuola);

4) frequenza regolare della scuola ed assenza di reiterate ripetizioni degli anni scolastici (oltre una ripetizione, salva l’ipotesi che la causa del ritardo non sia collegata al profitto, ma sia indipendente dalla volontà dello studente).

Il richiedente può ricorrere alla certificazione dei requisiti indicati all’art .1 dell’avviso, compilando la modulistica predisposta a tal fine ed allegando certificazione Isee.

Saranno escluse le domande non sottoscritte o mancanti della documentazione richiesta.

Modalità e tempi di presentazione delle domande

Il modulo per la presentazione della domanda è scaricabile nella rete civica www.comune.follonica.gr.it nella sezione “Servizi socio educativi” e distribuito in formato cartaceo negli uffici socio-educativi, in via Roma 47.

Le domande potranno essere presentate:

a) a mano nella sede dell’Ufficio protocollo del Comune di Follonica nei giorni di apertura al pubblico;

b) inviate al seguente indirizzo: “Comune di Follonica -.Ufficio Servizi socio-educativi Largo Cavallotti 1 58022 Follonica”. In questo caso dovranno pervenire entro il 10 febbraio;

c) inviate tramite Pec all’indirizzo istituzionale [email protected]

Il Comune di Follonica non assume responsabilità per domande non pervenute a causa di inesatta indicazione del destinatario, disguidi imputabili a terzi, inesattezza dell’indirizzo Pec, ritardi postali, o dovuti a caso fortuito o di forza maggiore.

L’ufficio redigerà un elenco dei soggetti ammessi a ricevere il contributo, che sarà erogato sotto forma di rimborso economico pari al 20% del costo dell’abbonamento, fino ad esaurimento delle risorse a ciò destinate.

I beneficiari riceveranno accredito della somma loro assegnata in due rate (marzo 2020 per il periodo settembre – dicembre 2019 e al termine dell’anno scolastico) con riscossione diretta per il tramite della tesoreria comunale.

Per approfondimenti in merito a documentazione da allegare, modalità dell’istruttoria ed di erogazione del contributo, è necessario visionare il bando integrale.