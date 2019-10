Via le erbacce dalle mura di Scarlino

L’Amministrazione comunale di Scarlino ha programmato una serie di interventi per il ripristino del decoro nel capoluogo e nella frazione Puntone.

Gli operai stanno ultimando la pulizia della cinta muraria di Scarlino: la squadra sta intervenendo per togliere tutte le erbacce cresciute negli anni nei muri.

«Abbiamo attivato – spiega il sindaco Francesca Travison – un piano per la pulizia di tutto il territorio comunale. Le mura, dopo molti anni, sono state ripulite dalla vegetazione nata spontaneamente, azione utile a ridare prestigio a un monumento che fa parte della storia del nostro Comune».

Anche l’area della Rocca Pisana è stata interessata da un intervento di pulizia e taglio dell’erba; gli operai hanno poi lavorato nel fosso e nei terreni in località Valle nel capoluogo, ripulendo il canale dalla vegetazione e sistemando gli argini. Operazione simile è stata messa in atto anche al Puntone.

«La squadra – spiegano il sindaco e il vicesindaco Luciano Giulianelli – è al lavoro anche intorno all’impianto sportivo della frazione: la ditta incaricata dal Comune sta ultimando l’intervento di riqualificazione dell’impianto idrico della struttura, mentre gli operai comunali hanno tagliato l’erba e ripulito il terreno circostante. Inoltre, siamo intervenuti per mettere in sicurezza la recinzione dell’area di sgambamento cani che si trova nel quartiere 167 a Scarlino, che sarà a breve oggetto di una riqualificazione completa. L’obiettivo è quello di assicurare costantemente pulizia e decoro e non agire solo al bisogno. Per questo continueremo a programmare interventi come quelli che stiamo ultimando in questi giorni».