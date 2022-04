Torna la Via Crucis in paese: sarà animata da 30 figuranti

Dopo tre anni di stop legati alla pandemia, a Santa Fiora viene nuovamente organizzata la Via Crucis con 30 figuranti in costume d’epoca, che si svolgerà venerdì 15 aprile, alle 21, nel centro storico.

L’evento, organizzato dalla Contrada Santa Fiora, si pone l’obiettivo di preparare la popolazione a vivere la settimana della Pasqua rievocando i momenti salienti del percorso doloroso di Gesù Cristo che si avvia alla crocifissione sul Golgota.

La processione inizierà alle 21 con ritrovo in piazza Garibaldi e proseguirà su via Carolina, piazza Arcipretura, via Sforza, via di mezzo, piazza San Michele, piazza dell’Olmo, piazza Sant’Agostino.