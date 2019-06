Il Vescovo Rodolfo presiede la celebrazione del Corpus Domini

Giovedì 20 giugno le parrocchie cittadine si riuniscono insieme con il Vescovo in cattedrale per celebrare unitariamente la solennità del Corpus Domini.

Alle 20.30 il Vescovo presiederà la Messa solenne con i parroci della zona pastorale urbana e i fedeli, per poi guidare la processione eucaristica, che come di consueto, si snoderà per le vie del centro: piazza Duomo, piazza Dante, via Ricasoli, Porta Vecchia, piazza del Mercato, via Ximenes, via Gramsci, Porta Corsica, piazza Gioberti, via Manin, piazza Duomo. La processione si concluderà in Duomo, dove il Vescovo impartirà la benedizione eucaristica. Sono particolarmente invitati a partecipare i bambini che nelle domeniche di maggio hanno ricevuto la Prima Comunione.

Per approfondire la conoscenza di alcuni dei principali miracoli eucaristici (circa 136) nel corso dei secoli in vari Paesi del mondo e riconosciuti dalla Chiesa, fino al 23 giugno, in Duomo, è, poi, visitabile la mostra internazionale ideata e realizzata dal venerabile Carlo Acutis (1991-2006), di cui è in corso la causa di beatificazione. Genio dell’informatica, Carlo, pur nella sua breve esistenza, ha vissuto una fede profonda, radicata principalmente nell’Eucaristia: da quando ha ricevuto la prima comunione, non ha mai mancato all’appuntamento quotidiano con la Messa e ha curato la diffusione del culto verso il SS. Sacramento, anche attraverso l’ideazione di questa mostra, che ha toccato tutti i continenti.