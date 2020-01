Verso le elezioni: assemblea pubblica del Movimento 5 Stelle

Venerdì 31 gennaio, a partire dalle 21, nella sala polifunzionale di via Adolfo Celi, nel quartiere Casalone, è indetta un’assemblea pubblica del Movimento 5 Stelle Grosseto.

“Cittadini, attivisti, simpatizzanti sono invitati a partecipare e discutere dei fatti e delle notizie che riguardano il nostro Comune – si legge in una nota del Movimento -. In particolare approfondiremo il progetto di formazione della grande coalizione civica 2021 e prepareremo l’incontro regionale del 2 febbraio a Pontedera per discutere le azioni da intraprendere in vista dell’imminente inizio della campagna elettorale regionale”.