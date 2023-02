L’Asl Toscana sud est vende 22 veicoli: ricavo di oltre 80mila euro

È di 80.165 euro il ricavo complessivo dell’Asl Toscana sud est dalla vendita di 22 vetture. L’Azienda continua così, in forza della convezione in essere con l’Istituto vendite giudiziarie di Siena e Arezzo, la valorizzazione del proprio parco auto in dismissione.

La gara telematica online si è conclusa il 25 gennaio scorso e ha riguardato mezzi situati in vari presidi della Asl. La gestione delle procedure di vendita sono state seguite dal personale dell’oc Patrimonio – Ufficio Inventario dell’Azienda in collaborazione con l’Ivg.

Significativo l’esito della gara per la dismissione di un camper utilizzato come access point nel periodo di picco dell’emergenza Covid, il ricavo è stato di 15.000 euro.

“Il ricavato della vendita verrà impiegato per finanziare attività e servizi – dichiara il direttore amministrativo dell’Asl Antonella Valeri (nella foto) -. È importante valorizzare il patrimonio in dismissione per non disperdere risorse pagate da tutti i contribuenti”.