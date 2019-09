Il Comune vende la ex sede della Municipale: come partecipare all’asta

L’amministrazione comunale di Orbetello, in ottemperanza alla delibera del Piano alienazioni approvata in Consiglio comunale, ha provveduto oggi alla pubblicazione dell’avviso per la vendita di un immobile comunale, a piano terra, situato ad Orbetello ed ex sede del Comando di Polizia Municipale.

L’importo a base d’asta è di 800.00,00 euro ed il termine di presentazione del plico, contenente la documentazione necessaria per l’ammissione alla gara e la busta chiusa dell’offerta, è fissato perentoriamente per le ore 12 del 25 ottobre.

Il plico contenente la documentazione di gara dovrà obbligatoriamente pervenire all’ufficio protocollo del Comune, in piazza Plebiscito n.1, non a mezzo Pec.

L’avviso, la relativa documentazione e i moduli sono reperibili sul sito internet del Comune di Orbetello e all’ufficio Patrimonio situato in via Don Carlo Steeb.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Patrimonio negli orari di apertura dallo stesso: martedì e giovedì dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17; mercoledì e venerdì dalle 11 alle 13.