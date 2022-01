Il Comune mette in vendita sei proprietà: come presentare l’offerta

Sei proprietà del Comune di Magliano in Toscana sono state poste in vendita. Le offerte dovranno arrivare fisicamente in Municipio entro le ore 12 del 15 febbraio, depositate a mano o via pec.

L’immobile più significativo in vendita è l’ex mattatoio comunale di via del Madonnino a Magliano in Toscana, con base d’asta fissata in 100mila euro. A Montiano è in vendita un immobile in via Cavour, ora via Bordo di Mezzo, partendo da 50mila euro. Sempre a Montiano sarà alienato l’ex ambulatorio medico situato in località Podere Corso, partendo da 10mila euro.

Un terreno a base d’asta 1500 euro è in vendita a Pereta, mentre nel comune di Scansano, ma di proprietà di quello di Magliano, sono in vendita i terreni dell’ex sorgente idrica Fonte dei Pirri, dell’ex acquedotto di Montiano e quelli della ex sorgente idrica dell’ex Aquedotto di Pereta, in località Civitella Bassa. Entrambi con base 1500 euro.

“Negli anni scorsi – afferma il sindaco Diego Cinelli – siamo riusciti ad alienare diversi immobili non utilizzati o che avevano bisogno di importanti interventi. Al momento il più significativo è l’ex mattatoio il cui prezzo, dopo alcune aste andate deserte, è sceso a 100mila euro di base. La cosa importante è che chi acquista potrà spostare le volumetrie in altra zona idonea del Comune di Magliano. I soldi che ricaveremo verranno investiti per la realizzazione del Polo culturale di via Garibaldi”.