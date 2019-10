“Orfeo 2020”: continua la vendita del calendario benefico, ecco dove acquistarlo

Il calendario “Orfeo 2020” sostiene il Progetto Pediatria della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, che per il terzo anno devolve l’intero ricavato per l’acquisto di strumentazioni per il reparto di Pediatria dell’ospedale di Grosseto.

Negli ultimi due anni, la generosità degli acquirenti ha permesso di donare all’ambulatorio specialistico di Pediatria due computer per la digitalizzazione delle cartelle cliniche dei piccoli pazienti con particolari patologie e, nel 2018, di donare al reparto di Pediatria un Vapotherm, apparecchio per terapie ad alto flusso per bambini con patologie respiratorie.

“Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato alla mostra di Armando Orfeo sabato 19 e domenica 20 ottobre alla galleria ‘Pascucci’ di Grosseto, gentilmente concessa gratuitamente, per il secondo anno, dall’associazione Primavera Maremmana nella persona di Germano Paolini – si legge in un comunicato della Pro Loco -. Durante l’esposizione abbiamo ricevuto donazioni per complessivi 520,00 euro grazie al calendario ‘Orfeo 2020’, che ci hanno permesso di fare un ulteriore passo avanti per la raccolta fondi che dovrà raggiungere i 6.000 euro per consentire la donazione. Siamo fiduciosi, insieme all’intera comunità, di poter raggiungere l’importante risultato di donare un manichino professionale per la formazione dei dottori e degli operatori addetti a prendersi cura dei nostri bambini“.

Sarà possibile trovare il calendario “Orfeo 2020” nei seguenti punti vendita:

Grosseto:

“L’arte Intorno” – Via Sauro n. 43;

Libreria Palomar – Piazza Dante Alighieri n. 18;

“Naturasì” negozio biologico – Via Monterosa n. 94/96;

Tabaccheria Marcelli – Via Grieg n. 2;

palestra “Energia Vitale” – Via Legnano n. 12.

Marina di Grosseto: