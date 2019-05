Il Comune mette in vendita i suoi beni: “I soldi finanzieranno opere pubbliche”

Un piano di dismissioni di beni comunali che, a base d’asta, potrebbe garantire all’amministrazione circa 360mila euro. Sono quelli del Comune di Magliano.

“Si tratta di beni che l’amministrazione ha ritenuto di vendere perché inutilizzati e comunque costosi per la loro tenuta in sicurezza – spiega il sindaco Diego Cinelli -. Nella scelta è pesato anche l’interesse di alcuni privati per l’acquisto degli immobili”.

Si tratta di dodici beni, il più importante dei quali è l’ex mattatoio comunale di via del Madonnino a Magliano, la cui base d’asta è di 168mila euro. Sempre nel capoluogo viene messo in vendita un magazzino in via Buco della Maschera con una base di 31.700 euro. Un appartamento viene ceduto a Montiano, in piazza del Plebiscito. La base qui è di 100mila euro. Al Poderone di Montiano viene messo sul mercato, a partire da diecimila euro, l’ex ambulatorio medico.

Sempre a Montiano, con base d’asta 12mila euro, vengono messi in vendita dei locali in via Dei Forni (già via Garibaldi). Partendo da 30mila euro ci si possono assicurare gli ex lavatoi di via della Pergola a Pereta, mentre sono quattro i terreni che il Comune intende cedere.

Uno agricolo in via dei Mille (già via Garibaldi) a Pereta e viene ceduto con base d’asta a 1500 euro, e un terreno urbano da duemila euro sempre a Pereta, in via della Torre, mentre due, da 1500 euro, sono nel comune di Scansano: si tratta di quello dell’ex sorgente idrica dell’ex acquedotto di Montiano, in località “Fonte del Pirri” e dell’ex sorgente idrica dell’ex acquedotto di Pereta in località “Civitella Bassa”.

“I soldi che ricaveremo – spiega il sindaco Diego Cinelli – saranno impiegati nella realizzazione di nuove opere pubbliche”.

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 7 giugno 2019 alle 12. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito del Comune di Magliano: www.comune.magliano-in-toscana.gr.it .