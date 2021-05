Il Comune mette in vendita due appartamenti: come partecipare all’asta

Il Comune di Scarlino ha messo in vendita due appartamenti in viale Matteotti, a Scarlino Scalo, beni che l’amministrazione aveva ereditato nel 2011 come parte del lascito di Edoardo Gianferotti.

Gli immobili sono suddivisi su due piani: uno è di 65 e l’altro di 72 metri quadrati e sono composti da cucina con angolo cottura, soggiorno, camera matrimoniale e bagno. L’appartamento più piccolo parte da un valore di 118.552,06 euro, mentre la base d’asta del più grande è pari a 120.127,12 euro. Chi vuole partecipare al bando, aperto a privati cittadini e aziende, deve presentare la domanda entro le 12 di giovedì 10 giugno. Tutte le informazioni sono disponibili sull’albo pretorio online, sul sito web www.comune.scarlino.gr.it.

«Abbiamo deciso di mettere in vendita i due appartamenti di viale Matteotti, che fanno parte dell’eredità Gianferotti – spiega il sindaco di Scarlino, Francesca Travison –, per finanziare alcune importanti opere pubbliche, tra cui la costruzione della cucina per il plesso scolastico di via Lelli e la realizzazione del parco giochi alle Case. Sono interventi che abbiamo inserito nel Piano delle alienazioni e che intendiamo portare a termine quanto prima. I due appartamenti sono nella via principale di Scarlino Scalo e ci auguriamo che la vendita vada a buon fine quanto prima, per poi dare avvio agli altri progetti».