Parcheggi a pagamento nella zona blu: abbonamenti in vendita anche nelle edicole

Dopo l’approvazione delle agevolazioni per gli abbonamenti dei parcheggi a pagamento (per cittadini, turisti, hotel, attività commerciali e dipendenti con sede di lavoro all’interno della zona blu), con una riduzione di prezzo di circa il 30% per singolo titolo, il Commissario prefettizio di Follonica, Alessandro, Tortorella ha firmato un’ulteriore deliberazione per agevolare ancora, dando la possibilità di acquistare gli abbonamenti per la sosta, oltre che dai tabaccai, anche nelle edicole follonichesi che hanno aderito all’iniziativa.

Resta sempre possibile, comunque, acquistare gli abbonamenti anche all’Urp del Comune su appuntamento, chiamando dalle 9.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì, ai numeri 0566.59114 e 0566.59256, oppure inviando una e-mail all’indirizzo urp@comune.follonica.gr.it.

“Abbiamo migliorato il servizio dando modo a cittadini e turisti di slegarsi da vincoli di orario e apertura dell’ufficio – dichiara il Commissario Tortorella –; in questo modo tutti li potranno acquistare, ai prezzi agevolati già approvati dal Comune di Follonica e in vigore per tutta l’estate, proprio quando ne avranno bisogno“.

Gli abbonamenti rilasciati agli hotel e ai commercianti non saranno rilasciati dai tabacai e dalle edicole, ma solo dall’Urp/Parcometro del Comune di Follonica.

Gli abbonamenti acquistabili anche nei tabaccai e nelle edicole da tutti i cittadini (residenti e turisti) e fino al 30 settembre, sono disponibili ai seguenti costi:

per 7 giorni 13,00 euro;

per 15 giorni 25,00 euro;

per 30 giorni 50,00 euro.

E’ possibile anche comprare le schede elettroniche “Auto Park” (25,00 euro), con le quali viene acquistato un credito spendibile in base alle tariffe della zona in cui si sosta.

Il Comune sottolinea che fino al 15 settembre, in tutta la zona blu del centro di Follonica, la sosta a pagamento è obbligatoria fino alle 20.00, anche nei giorni festivi, con esenzione dalle 13.00 alle 15.00.

Uniche due eccezioni: piazza XXIV Maggio (piazza del mercato) e piazza XXV Aprile (piazza Istria), dove il pagamento rimane obbligatorio fino alle 24.00 (ed esenzione dalle 13.00 alle 15.00).