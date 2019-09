Montecucco, ottime prospettive per la vendemmia 2019: “Denominazione in crescita”

Promettenti i dati relativi alla vendemmia 2019 nel territorio della denominazione Montecucco.

La raccolta, iniziata con le uve bianche, il Sangiovese per i vini rosati e le varietà più precoci come il Ciliegiolo e il Merlot, proseguirà tra qualche settimana con il Sangiovese per i vini rossi.

Nonostante gli ultimi anni abbiano registrato un clima anomalo, l’andamento climatico dell’annata è stato abbastanza classico, permettendo una corretta maturazione delle uve, e la vendemmia 2019, salvo cambiamenti repentini, si rivela ottimistica in termini di qualità e quantità.

La denominazione Montecucco conta una produzione annuale di un milione e mezzo di bottiglie e l’annata 2019 preannuncia gli stessi numeri.

“Siamo soddisfatti dell’andamento della vendemmia, fiduciosi che la parte finale della raccolta prosegua in modo positivo, anticipando una buona annata per la nostra denominazione. Questa vendemmia – commenta Claudio Tipa, presidente del Consorzio – ci fa ben sperare in una conferma del successo della denominazione Montecucco anche dal punto di vista commerciale, sia per il mercato nazionale che internazionale”.

Il Consorzio di Tutela Vini Montecucco oggi conta 69 aziende produttrici, raggruppa oltre 750 ettari di vigneto e una produzione complessiva di 1,8 milioni l’anno. La denominazione, Doc e Docg, si estende su sette comuni del territorio dell’Amiata (Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano, Cinigiano, Civitella Paganico, Roccalbegna e Seggiano), in provincia di Grosseto, e conta il 70% circa di produzione biologica. L’intera filiera, dalla produzione delle uve all’imbottigliamento, è sottoposta a un accurato sistema di tracciabilità, che permette al Consorzio di verificare in ogni momento la provenienza delle bottiglie acquistate, oltre ad un controllo sul prodotto confezionato già presente nei canali di vendita.