“Vele d’inverno all’Argentario”: i dipinti di Susanna Mariani in mostra

Da sabato 4 dicembre, e per tutto il periodo dei campionati invernali di vela del Promontorio, sarà visitabile nella sede di Artemare Club, nel corso antico di Porto Santo Stefano, la mostra “Vele d’inverno all’Argentario“, omaggio d’arte alle regate dei circoli velici di Susanna Mariani, testimonial Diletta Fuga in ricordo del padre Gianluca, grande appassionato di nautica.

Con i suoi quadri di vele esposti, la nota artista di yachting art vuole partecipare allo spettacolo bellissimo che l’Argentario offre d’inverno, con le tante regate organizzate da quattro circoli, il XIV° campionato invernale dell’Argentario, organizzato dallo Yacht Club Santo Stefano, timonato da Piero Chiozzi, e dal Circolo velico e canottieri Santo Stefano presieduto da Piero De Pirro, il 45° campionato invernale Coastal Race x2 x Tutti, del Circolo nautico e della Vela Argentario, guidato da Claudio Boccia, e quelle del Circolo vela Talamone, presieduto dall’ammiraglio Sergio Biraghi. Tante, tante barche fino a marzo 2022 e oltre, per la gioia dei residenti e dei turisti invernali dell’Argentario.

Le opere esposte di Susanna Mariani, pittrice, archeologa e guida turistica e ambientale, sono da ammirare a lungo e raffigurano alcune delle barche che hanno fatto la storia all’Argentario, un genere di pittura specialistica che si concentra sui ritratti di navi e imbarcazioni, reso famoso da pittori come Turner, Hackert, Van de Velde, in Italia da De Martino e Claudus, e tanti altri nel mondo in questi ultimi secoli.

Occasione d’arte marinista di Artemare club visitabile il sabato e la domenica fino a marzo 2022 con orario dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20. Entrata libera con stretta osservanza delle regole anticovid e per appuntamento chiamando il 339.69307087.