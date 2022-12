Festività natalizie: le variazioni ai servizi di raccolta dei rifiuti in Maremma

In occasione della festività natalizie, Sei Toscana ha previsto delle modifiche ai servizi di raccolta in alcuni comuni della provincia di Grosseto e del comprensorio della Val di Cornia (provincia di Livorno).

Tutte le variazioni sono state concordate dal gestore con le singole amministrazioni comunali con l’intento di offrire, anche durante i giorni di festa, servizi rispondenti alle esigenze dei cittadini. Di seguito tutte le variazioni previste (cliccando sul nome del comune è possibile visualizzare tutte le relative informazioni direttamente sul portale www.seitoscana.it).

Provincia di Grosseto

A Roccastrada, domenica 25 dicembre, la raccolta porta a porta del multimateriale (imballaggi in plastica, vetro, alluminio, acciaio e tetrapak) sarà svolta la mattina anziché il pomeriggio. I ritiri inizieranno dalle 7 e quindi i rifiuti dovranno essere esposti prima di questo orario.

A Follonica, lunedì 26 dicembre, la raccolta porta a porta del verde nelle zone di San Luigi, Capannino e Corti Nuove verrà posticipata a martedì 27 dicembre. Lunedì 26 dicembre, la raccolta domiciliare dedicata alle utenze non domestiche della zona industriale non verrà effettuata. Lunedì 26 dicembre, la raccolta domiciliare dedicata alle utenze commerciali del centro storico verrà effettuata esclusivamente la mattina. Lunedì 26 dicembre, la raccolta porta a porta ai cittadini verrà invece svolta regolarmente.

Ad Orbetello il servizio di raccolta di sfalci e potature, previsto per il lunedì ad Ansedonia, Giannella, Saline Breschi e Orbetello Scalo (zona via Pantini e via Franceschelli), sarà effettuato martedì 27 dicembre con le consuete modalità.

Negli altri comuni della provincia di Grosseto dove è attiva la raccolta domiciliare (Castell’Azzara, Civitella Paganico, Gavorrano, Magliano in Toscana, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri e Scarlino) i servizi porta a porta di lunedì 26 dicembre saranno svolti regolarmente.

Val di Cornia

A Piombino, lunedì 26 dicembre, la raccolta porta a porta dell’organico nel centro storico e la raccolta domiciliare di carta e cartone alle utenze non domestiche non sarà svolta nel pomeriggio, bensì di mattina. L’inizio dei ritiri avverrà indicativamente intorno alle 6 e i rifiuti dovranno essere esposti prima di questo orario.

In tutti gli altri comuni della Val di Cornia dove è attiva la raccolta domiciliare (Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, San Vincenzo e Suvereto) i servizi porta a porta di lunedì 26 dicembre saranno svolti regolarmente.

Sei Toscana ricorda inoltre che lunedì 26 dicembre saranno chiusi al pubblico tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche del territorio e anche il numero verde non sarà attivo.

Confidando nella collaborazione dei cittadini, Sei Toscana raccomanda sempre il rispetto degli orari e dei giorni di conferimento previsti dai vari regolamenti comunali.