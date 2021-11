Variazione di bilancio da 235mila euro: ecco gli interventi che saranno finanziati dal Comune

Ammonta a 235mila euro la variazione di bilancio approvata ieri, lunedì 29 novembre, dal Consiglio comunale di Capalbio. Di questa somma circa 185mila euro derivano dall’avanzo di amministrazione del 2020 e saranno destinati a finanziare una serie di attività.

Nel dettaglio: 116mila 500 euro saranno investite per l’ampliamento del cimitero di Capalbio; 50mila euro saranno impiegati per gli incarichi professionali e per la redazione del piano strutturale, per il quale è ancora possibile presentare contributi e osservazioni fino alla fine dell’anno; 18mila euro, infine, saranno impiegati per sostenere le associazioni che hanno subito disagi durante la pandemia da Covid-19.

“Poter godere di risorse già disponibili – commenta l’assessore al bilancio Federico Bordo – ci permetterà di accelerare i tempi burocratici per la stesura del nuovo piano strutturale e operativo, al fine di rendere il nuovo strumento efficace il prima possibile, oltre a sostenere realtà del territorio che si sono impegnate durante questi mesi di emergenza sanitaria e che, però, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia hanno dovuto ridurre le occasioni di autofinanziamento. Siamo soddisfatti anche di avere stanziato delle risorse per il cimitero comunale, che potrà essere, con la cifra individuata, ampliato, rispondendo così alle nuove esigenze”.