Ztl: un nuovo varco elettronico per controllare gli accessi nel centro storico

A Massa Marittima sarà installato nei prossimi giorni un varco elettronico per controllare gli accessi alla Ztl del centro storico.

La telecamera per la lettura delle targhe sarà posizionata in via Ximenes, dopo il parcheggio di piazzale Mazzini, all’ingresso della Ztl, ed entrerà in funzione con l’inizio della stagione estiva. Il Comune ha presentato il progetto nel corso di un incontro con i rappresentanti delle organizzazioni di categoria del commercio, dell’artigianato e del Centro commerciale naturale. Presenti per l’amministrazione comunale il sindaco Marcello Giuntini e l’assessore alle attività produttive Grazia Gucci e i responsabili dei servizi di Polizia locale e Suap, i responsabili provinciali delle organizzazioni di categoria più rappresentative e i vertici del Centro commerciale naturale di Massa Marittima.

L’occasione è servita per un confronto su altri temi fondamentali per la valorizzazione del centro storico, primo tra tutti la necessità di garantire le aperture dei negozi anche fuori dalla stagione estiva. “Stiamo puntando sul turismo culturale e ambientale e sulle attività outdoor per destagionalizzare – spiega il sindaco Marcello Giuntini – nella piena consapevolezza delle potenzialità di Massa Marittima. Inoltre stanno crescendo gli eventi organizzati nel centro storico in autunno e in inverno, compreso il Natale, che è un momento di grande richiamo. Se vogliamo essere attrattivi è impensabile accogliere visitatori e turisti in questi periodi dell’anno con le saracinesche dei negozi del centro storico abbassate, senza garantire un minimo di servizi”.

Tutti i partecipanti all’incontro hanno convenuto sulla necessità di affrontare il tema della vivibilità e dell’attrattività del centro storico non limitata al periodo, estivo ma anche in autunno e in inverno. Le organizzazioni di categoria e i responsabili del Centro commerciale naturale si sono detti disponibili a partecipare a un percorso condiviso, come auspicato dall’amministrazione comunale, che punti a mettere in campo idee e soluzioni a partire dal prossimo autunno.

Rispetto all’attivazione del nuovo varco elettronico all’ingresso della Ztl in via Ximenes, “Vista la sempre maggiore presenza di flussi turistici italiani e stranieri nel periodo estivo– afferma il sindaco Giuntini –, è nostra intenzione migliorare le condizioni della pedonalizzazione del centro storico di Cittavecchia, esaltandone la sua destinazione di Centro commerciale naturale, luogo di aggregazione sociale e punto di riferimento dell’offerta culturale e turistica della città. Nonostante i controlli e gli aggiornamenti applicati nel corso degli anni alla regolamentazione dell’accesso veicolare, il transito all’interno della Ztl risulta ancora significativo e non sufficientemente controllato. Per questo vogliamo avviare in forma sperimentale il controllo automatico degli accessi con il varco elettronico. Tale sperimentazione durerà fino all’inizio di novembre 2022. L’obiettivo principale è quello di assicurare la riduzione del passaggio dei veicoli, scoraggiando l’attraversamento dell’area da parte di chi non ha necessità e motivazioni formalmente riconosciute e garantendo il rispetto degli orari previsti per lo scarico merci, così da contrastare l’accesso veicolare abusivo e l’assenza di regole da parte di che effettua il servizio di consegna”.

Il controllo automatico degli accessi nella Ztl potrà essere uno strumento flessibile, in quanto consentirà di applicare una variazione nella regolamentazione degli accessi a seconda dei periodi dell’anno e delle fasce orarie in cui si registra un maggiore o minore affollamento in piazza, soprattutto a tutela della maggiore fruibilità pedonale del centro storico nel periodo turistico. In un’ottica di contenimento dei costi per l’utenza, si potrà procedere all’eventuale revisione del disciplinare vigente per adeguarlo al nuovo sistema, semplificando e migliorando l’impianto autorizzativo, ma sempre con un’attenzione particolare per la categoria dei residenti e per i titolari di contrassegni per ridotta capacità di deambulazione.