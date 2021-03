Vandali in azione nella ex scuola, il sindaco: “Situazione intollerabile, mureremo porte e finestre” – FOTO

Ancora una volta i vandali sono entrati in azione nella ex scuola elementare di Montiano, attualmente destinata a magazzino.

“È un fatto che non possiamo più tollerare – dichiara il sindaco di Magliano, Diego Cinelli –. Daremo disposizione di far murare le finestre e le porte lasciando solo l’ingresso principale che verrà munito di una telecamera per la videosorveglianza. Purtroppo l’inciviltà ci costringe a scelte forti, dure e, purtroppo, anche costose in tempi in cui quei soldi potrebbero essere destinati ad altre, e più proficue, attività”.