Montieri: al via la valorizzazione dell’area di Campo al Pera e della sala polivalente

I finanziamenti comunitari sorridono ancora una volta al territorio di Montieri. 1150mila euro per il Comune all’interno della misura 7.5 gestita da Far Maremma e rivolta alle infrastrutture ricreative e turistiche nelle aree rurali.

Tale somma permetterà di realizzare il primo lotto di un progetto complessivo dedicato alla riqualificazione dell’area comunale di Campo al Pera a Montieri, un polmone verde importante e posto nel cuore del borgo.Gli interventi in questione riguarderanno la creazione di un percorso pedonale attrezzato all’interno del parco, come collegamento ideale tra il borgo, il parco comunale de Il Piano e la principale rete sentieristica comunale.

Verrà riqualificato, inoltre, il resede esterno della sala polivalente comunale, centro turistico nevralgico e sede di importanti attività e manifestazioni.

“La ratio di tali interventi poggia sull’accessibilità piena ai diversamente abili e sulla promozione continua di un comune e dei suoi borghi come stazioni di partenza ideali per attività outdoor e come luoghi simbolo per una vocazione green e sostenibile del turismo e, più in generale, della società – spiega il sindaco Nicola Verruzzi -. Dopo gli interventi effettuati in questi anni sul parco de Il Piano, parco attrezzato ormai tra i più frequentati ed apprezzati della provincia, vogliamo concentrarci in questa fase su un altro polmone verde urbano affinchè si trasformi in uno spazio vivo e vissuto e soprattutto costituisca un collegamento ideale tra la parte bassa di Montieri ed un immobile comunale tra i più sfruttati, come la sala polivalente comunale ed il centro storico, e da lì verso il parco de Il Piano ed il Monte Poggio. Il tutto promuovendo la mobilità dolce e disincentivando l’utilizzo dei mezzi a motore per muoversi nel ed attorno al borgo di Montieri“.