Sanità, Valerio Pizzuti: “La Regione tuteli gli ospedali periferici”

“Ma dove vogliamo andare? Inizio con molti interrogativi perché è proprio l’incertezza che caratterizza gli ultimi anni di vita degli ospedali periferici della provincia di Grosseto. A fronte, infatti, di un buon stato di salute complessivo del Sistema sanitario toscano, le scelte di indirizzo e di sistema sono permeate da preoccupanti indecisioni che rischiano di inficiare quanto di buono realizzano medici e infermieri“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Valerio Pizzuti, candidato di Italia Viva alle prossime elezioni regionali.

“L’emergenza Covid, interrompendo la ‘normalità’, ha creato le condizioni di un ripensamento e di una riorganizzazione generale del sistema. La struttura ha retto, e, contemporaneamente, si sono evidenziate tante difficoltà ed elementi critici. È tempo di rivedere tutto – sottolinea Pizzuti -. Le strutture ospedaliere sono uno dei cardini su cui ruota la sanità locale e regionale. Bisogna fare chiarezza e deve essere la politica, innanzitutto, che ha il compito di dire quale siano le scelte da compiere. Sul Misericordia di Grosseto si pagano difficoltà e indeterminatezza, negli ospedali di Pitigliano, Massa Marittima e Orbetello le ambiguità si accentuano“.

“Mentre nell’ospedale centrale l’assenza di un disegno di prospettiva si paga con una progressiva perdita di professionisti di valore, in quelli periferici il rischio è quello di assistere ad un lento, ma costante depauperamento professionale di quelle strutture fino a portarle verso l’estinzione. La nostra è una considerazione e contemporaneamente una sollecitazione verso la chiarezza delle idee. Cosa si vuole per la sanità toscana? Come la vogliamo far funzionare? Si dica, si apra rapidamente un confronto su un’idea definita – termina Pizzuti -. Alla sanità servono scelte, risorse, professionalità, non chiacchiere fumose e proclami roboanti“.