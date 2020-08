Sanità, Pinzuti: “Numerosi direttori lasciano il Misericordia, la Asl dia spiegazioni”

“Quando si parla di sanità pubblica il cittadino si aspetta di sentir parlare di investimenti economici, aumento del numero e della qualità dei servizi e snellimento delle procedure di accesso alle prestazioni finalizzate al benessere e alla salute“.

A dichiararlo è Valerio Pinzuti, candidato di Italia Viva al Consiglio regionale della Toscana.

“In realtà, sono ormai anni che la sanità grossetana risalta principalmente nella cronaca locale per i tagli delle risorse economiche e del personale e per il progressivo depauperamento dell’offerta sanitaria – spiega Pinzuti –. L’ultima notizia di questi giorni riguarda l’abbandono simultaneo di un consistente numero di direttori di Unità operative del presidio ospedaliero Misericordia di Grosseto. Di fronte a questo evento che non conosce precedenti nella sanità grossetana, alcune domande sorgono spontanee: l’esodo che si sta verificando è casuale o è dettato da un clima lavorativo difficile? Ma soprattutto: come l’azienda sanitaria pensa di gestire il periodo di vacanza di questi direttori per garantire la qualità e il volume delle prestazioni assistenziali? E’ opportuno ricordare a questo riguardo che dall’emergenza Covid -19 ancora non sono riprese a pieno regime tutte le attività“.

“La partenza di questi direttori prelude alla riduzione delle unità operative attualmente esistenti presso il presidio ospedaliero Misericordia di Grosseto – domanda Pinzuti –? Italia Viva chiede a tutela dei cittadini di Grosseto un incontro urgente con il direttore dell’Asl Sud Est della Toscana per affrontare questi argomenti”.