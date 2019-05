Verso le amministrative, Lanzillo: “Saprò prendermi cura di Capalbio”

“I veri poteri occulti che hanno amministrato Capalbio finalmente escono allo scoperto e confermano che chi vuole il cambiamento sta da una parte sola: con Valerio Lanzillo“.

A dichiararlo è Valerio Lanzillo, candidato a sindaco di Capalbio.

“Sarebbe stato facile per me dichiarare che mi sosteneva questo o quel partito, ma io ho voluto essere coerente con il mio progetto di civicità, non rifiutando certo quelli che, in politica, si chiamano ‘endorsement’, perché se sono un civico, e qualcuno crede nel mio progetto, io devo essere aperto, anche di mente – spiega Lanzillo -. Un’apertura che, evidentemente, qualche noto imprenditore di zona non ha. Semmai ha un problema di orientamento politico, visto che a livello nazionale dichiara di votare per la Lega ed a livello locale per il candidato del Pd. Ma io non credo che sia un problema di orientamento politico, ma per questioni personali, perché lui sa che con Valerio Lanzillo e con la sua squadra non ci saranno più sindaci influenzabili dall’esterno, ma si troveranno in Comune delle persone vere, con la schiena dritta, che restituiranno Capalbio ai capalbiesi, rispettando chi, qui da noi, ha deciso di comprare la casa di vacanza o di organizzare grandi e qualificate manifestazioni note in tutta Italia”.

“’La nostra Capalbio’, però, sarà quella di chi la vive tutti i giorni, di chi si alza presto la mattina per andare al lavoro, di chi investe sul territorio creando ricchezza, di chi si batte per la sicurezza delle strade, di chi vorrebbe il decoro di tutto il territorio e non solo della strada che porta allo stabilimento balneare del vip di turno – continua il candidato -. ‘La nostra Capalbio’ è dei capalbiesi. Ma vedo che questo imprenditore, oltre ad avere le idee poco chiare o averle sono nel suo interesse, dà una grande conferma: quella cioè che evidentemente i miei due avversari sono comunque le due facce diverse della stessa medaglia. Lo sottolinea bene un giornalista nazionale che, ancora una volta, a me ha chiesto dell’endorsment del vicepremier Matteo Salvini, cui ho semplicemente risposto, che se dà indicazione di votare per me io i voti li prendo, ma che resto pur sempre un civico, a differenza dei due ‘rossi’, come vengono da lui definiti i miei antagonisti. Non credete che sarebbe stato più facile per me rispondere a Matteo Salvini: ‘Grazie del sostegno e la invito a Capalbio per la mia campagna elettorale?’. Sicuramente sì e probabilmente sarebbe venuto con tutta l’eco mediatica che mi avrebbe certamente favorito”.

“Ma non sarei stato trasparente con i miei elettori e con i miei candidati, quelli cui abbiamo detto sin da subito che noi saremo la vera novità perché i capalbiesi sono al centro della nostra azione politica, perché per loro le porte del Comune saranno sempre aperte, perché per noi Capalbio sono loro e non chi ci garantisce la foto in prima pagina delle riviste patinate – sottolinea Lanzillo -. Dunque ringrazio tutti coloro che mi hanno dato fiducia comprendendo l’offerta politica della mia lista civica. Di una cosa sono certo: che i miei due avversari stanno dicendo la verità quando si attaccano a vicenda. L’uno sa troppe cose dell’altro. Hanno amministrato, male, insieme. Talmente male che hanno fatto arrivare a Capalbio il commissario. Talmente male che hanno condotto questo territorio in quell’immobilismo che l’imprenditore in questione spera che permanga. Perché è in questo immobilismo che chi pensa agli affari propri e non al bene comune si trova a suo agio”.

“Io no. Io sono abituato a prendermi cura della gente. Sono un medico e lo sarò anche da sindaco. Come so prendermi cura dei miei pazienti saprò prendermi cura di Capalbio. Non lo farò da solo, ma con un gruppo di persone encomiabili, che ha sin dal primo momento creduto in questo progetto – termina Lanzillo -. Sì, sarò medico anche da sindaco, perché questo è Valerio Lanzillo, perché lo è nell’anima, lo è nello spirito, lo è nella mente. Sarò sindaco non perché lo ha deciso il sedicente potente locale di turno, ma perché lo hanno deciso i capalbiesi“.