Piattaforma Cascate del Mulino, l’assessore: “Gli altri Comuni appoggiano progetto”

“Ringraziamo i sindaci dei Comuni di Pitigliano, Scansano, Roccalbegna, Sorano, Capalbio e Semproniano per essersi seduti a un tavolo di lavoro con noi, necessario e proficuo, sulla gestione dei flussi nell’area delle Cascate del Mulino a Saturnia”.

Queste le parole dell’amministrazione comunale di Manciano dopo la riunione che si è svolta il 4 maggio per condividere e coordinare i prossimi passaggi da intraprendere sul progetto per la prenotazione e la gestione degli accessi alle Cascatelle.

“Abbiamo apprezzato – spiega l’assessore al turismo del Comune di Manciano, Valeria Bruni – che gli altri enti abbiano riconosciuto l’importanza di questo progetto e che abbiano appoggiato la nostra piattaforma per la regolamentazione dei flussi. Abbiamo anche ricevuto le loro proposte con molto interesse. Ringraziamo anche quei cittadini che si sono riuniti in un’assemblea pubblica per discutere del progetto perché ci sembra importante che la cittadinanza sia attiva sulle tematiche che coinvolgono il nostro territorio. La prossima settimana l’assessorato al Turismo convocherà un tavolo con le strutture ricettive, con le associazioni di categoria e con le istituzioni per intraprendere un percorso condiviso per il bene del nostro territorio”.