“Vaccino day”: testimonial d’eccezione per la campagna della Asl contro l’influenza

Torna il “Vaccino Day” e anche quest’anno la Asl Toscana sud est ha organizzato un evento di sensibilizzazione sull’importanza della vaccinazione antinfluenzale con la collaborazione di testimonial di eccezione.

Questa mattina infatti, al centro vaccinazioni di Villa Pizzetti, si sono sottoposti alla vaccinazione contro l’influenza Nicola Draoli, presidente dell’Ordine degli infermieri di Grosseto, Maurizio Spagnesi, direttore del Dipartimento di prevenzione della Asl Toscana sud est, tre “fatine” dell’associazione Insieme in Rosa onlus di Castiglione della Pescaia, Giuseppe Licciardi di Radio Star e tre dipendenti Asl. Era inoltre presente all’iniziativa la dottoressa Rossana Fantini, Ufficiale medico del Corpo sanitario dell’Aeronautica Militare 4° Stormo. I vaccini sono sono stati somministrati dalle infermiere del centro vaccinazioni, insieme al medico di Igiene e sanità pubblica, Davide Romani.

“La vaccinazione è un valore per la comunità – afferma Spagnesi –. Chi si vaccina mette al sicuro la propria salute e quella delle persone che per vari motivi non possono vaccinarsi. A breve, avremo il picco massimo di influenza, pertanto raccomandiamo a chi ancora non ci avesse pensato di farsi il vaccino, specialmente ai soggetti fragili come gli anziani o chi è affetto da patologie croniche“.

La vaccinazione viene offerta gratuitamente alle persone di età pari o superiore ai 65 anni e a persone affette da patologie che possono aumentare il pericolo di complicanze da influenza (donne in gravidanza, diabete, malattie immunitarie, cardiovascolari, respiratorie croniche, metaboliche, oncologiche). E’ gratuita anche per gli addetti al pubblico servizio, bambini in età pediatrica con patologie a rischio, personale che per motivi di lavoro è a contatto con animali fonte d’infezione virale, familiari a contatto di soggetti ad alto rischio e dallo scorso anno per i donatori di sangue. Per vaccinarsi contro l’influenza è necessario fare riferimento al pediatria di libera scelta o al medico di medicina generale.