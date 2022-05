Quarta dose vaccino Covid: gli appuntamenti delle sedute sulle Colline dell’Albegna

Nella Zona distretto delle Colline dell’Albegna è stato definito il programma straordinario di sedute vaccinali anti Covid-19. L’accesso è libero senza prenotazione e sono invitate in particolare le persone over 80 che vogliono effettuare la quarta dose, ma anche a coloro che desiderano completare il ciclo vaccinale e che non lo hanno fatto fino ad oggi. Il vaccino sarà ad Rna-Messaggero (Pfizer o Moderna).

Si tratta di una serie di appuntamenti che si svolgeranno in ogni sede distrettuale e realizzati in collaborazione tra la direzione del Distretto e il Dipartimento prevenzione della Asl Toscana sud est, questo il calendario:

mercoledì primo giugno a Magliano in Toscana, dalle 9 alle 12, nella sede del distretto sanitario;

martedì 7 giugno ad Orbetello, dalle 12 alle 14, nell’ambulatorio vaccinale dell’ospedale;

giovedì 9 giugno a Capalbio, dalle 11.30 alle 13, nella sede del distretto;

giovedì 9 giugno a Pitigliano, dalle 13 alle 14.30, nell’ambulatorio vaccinale dell’ospedale;

venerdì 10 giugno a Manciano, dalle 11 alle 12.30, nell’ambulatorio del distretto sanitario;

venerdì 17 giugno a Porto Santo Stefano, dalle 9 alle 11, nell’ambulatorio del distretto;

giovedì 23 giugno a Sorano, dalle 12 alle 13.30, sede del distretto sanitario.

Si ricorda che è possibile vaccinarsi anche tramite il proprio medico di medicina generale, nelle farmacie o tramite il portale regionale: https://prenotavaccino.sanita.toscana.it