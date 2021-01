Covid, arrivate nuove dosi di vaccino all’ospedale Misericordia: già vaccinate 2500 persone

È stata consegnata oggi la nuova fornitura di fiale del vaccino anti-Covid Pfizer Biontech all’ospedale di Santa Maria alle Scotte, per la provincia di Siena, e agli ospedali Covid di Arezzo e Grosseto, dove, come nelle precedenti due spedizioni sono arrivate 390 fiale per ogni ospedale, per un totale di 4680 dosi vaccinali divise per due provincie di Arezzo e Grosseto.

Il programma di vaccinazione del personale sanitario e degli ospiti delle Rsa prosegue, quindi, regolarmente. Ad oggi le persone vaccinate in provincia di Arezzo sono 3700 (900 ospiti RSA e 2800 operatori sanitari), 2550 in provincia di Grosseto (700 ospiti delle Rsa e dei 1850 operatori), 2250 in provincia di Siena (900 ospiti RSA e 1350 operatori), e 8500 in tutta la Asl Toscana Sud Est. Gli arrivi del vaccino sono programmati settimanalmente.