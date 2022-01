Vaccinazione covid pediatrica: un fine settimana di open day in provincia di Grosseto

Si intensifica la proposta vaccinale nella Asl Toscana sud est, in particolare per quanto riguarda la fascia d’età pediatrica.

Da sabato 29 a domenica 30 gennaio in programma due giorni di accesso libero per il vaccino ai bambini dai 5 agli 11 anni. In alcune sedi vaccinali saranno aperte delle finestre orarie nelle quali sarà possibile accedere ad ingresso libero senza prenotazione, in modo di far fare ai propri figli la prima o la seconda dose di vaccino pediatrico sotto lo sguardo attento della Pimpa, la cagnolina bianca mascotte della campagna vaccinale pediatrica toscana.

In provincia di Grosseto sarà aperto l’hub di Braccagni presso GrossetoFiere, sabato 29 gennaio, dalle 15 alle 19. Sempre sabato, ma dalle 15 alle 18, disponibile la sede vaccinale nelle ex Stanze nel centro di Manciano.

I bambini devono essere accompagnati da entrambi i genitori oppure da uno solo con la delega dell’altro. Il modulo per la delega può essere scaricato all’indirizzo www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/accedere-alla-vaccinazione-anti-covid-19 e presentato, debitamente compilato e sottoscritto, alla sede vaccinale.