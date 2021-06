Hub vaccinale al palazzetto dello sport: somministrate 240 dosi nella prima giornata

Prima giornata dedicata alle vaccinazioni, quella di ieri, venerdì 18 giugno, al nuovo centro vaccinale di Manciano.

Sono state 240 le persone che hanno ricevuto il vaccino. Tante le persone che hanno scelto di vaccinarsi all’hub mancianese, residenti, tra i quali anche molti giovani, e presenti anche famiglie dalla provincia di Firenze, di Arezzo e di Livorno.

Anche il sindaco di Manciano Mirco Morini e l’assessore al sociale Valeria Bruni sono stati vaccinati ieri, dopo essersi prenotati sul portale qualche settimana fa.

“Sono convinto – spiega il sindaco Morini – che il centro vaccinale ubicato al palazzetto dello sport rappresenti la scelta più opportuna per la prosecuzione di una proficua campagna vaccinale anti Covid, per poter uscire il più velocemente possibile da questa pandemia, per una più celere ripresa economica e per agevolare i cittadini di Manciano e dei comuni limitrofi a non dover fare chilometri per vaccinarsi. La salute pubblica viene prima di ogni cosa, prima saremo tutti vaccinati e prima potremo riprenderci la nostra vita pre-pandemia“.