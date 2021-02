Covid: iniziate in paese le vaccinazioni agli over 80

“Anche a Capalbio abbiamo iniziato la vaccinazione contro il Covid-19″.

A dichiararlo è il dottor Valerio Lanzillo.

“Ieri abbiamo effettuato i primi sedici vaccini a persone ultra-ottantenni. Per tutti noi è stata una giornata piena di emozioni, con la sensazione che si stesse scrivendo una giornata storica per la nostra comunità. Contiamo che questo sia solamente il primo passo verso una grande campagna che porti tutti ad essere immuni di fronte al virus – spiega Lanzillo -. Si tratta di un passaggio fondamentale per tornare a quella normalità che in questo momento, solo a pensarla, ci sembra un fatto straordinario”.