Vaccinazione al Savoia: importante arrivare all’orario della prenotazione per evitare assembramenti

Sono iniziate oggi, domenica 25 aprile, le vaccinazioni al centro vaccinale allestito nella caserma del Savoia Cavalleria a Grosseto.

Fin dalle prime ore della mattinata si sono verificati alcuni affollamenti e attese, determinate dal forte anticipo con cui si sono presentati all’appuntamento i vaccinandi e i loro accompagnatori, che hanno causato qualche difficoltà tra la popolazione in attesa di ricevere il siero.

L’Azienda sanitaria ricorda, pertanto che le vaccinazioni avvengono su appuntamento e che gli orari indicati nella prenotazione sono calcolati proprio per evitare che ci siano affollamenti, attese, sovrapposizioni. Per questo invita tutti i cittadini prenotati a recarsi all’appuntamento puntuali, con un anticipo di massimo 5 minuti, per far sì che l’afflusso delle persone avvenga in modo ordinato, come previsto dall’organizzazione stabilita.