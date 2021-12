Covid: 220 persone si sono vaccinate nella palestra della scuola

Sono state 220 le persone che hanno deciso di vaccinarsi a Magliano in Toscana, durante il pomeriggio dedicato alla profilassi organizzato dai tre medici di medicina generale del territorio, la dottoressa Antonietta Lucignani, il dottor Domenico Citarella ed il dottor Michele Barasso.

L’immunizzazione si è svolta nella palestra della scuola ed era riservata ai residenti del territorio. Tutto è proceduto spedito grazie alle prenotazioni che gli stessi medici avevano raccolto, ma anche al servizio allestito grazie alla collaborazione con la ProCiv di Pereta.

“Siamo felici della scelta dei nostri medici – afferma il sindaco Diego Cinelli -, ma lo siamo ancor di più per la risposta della popolazione che ha risposto al meglio al mio appello. Il Comune è stato ben lieto di accompagnare l’iniziativa concedendo l’uso della palestra, ma anche attivandosi per coinvolgere la ProCiv, che rappresenta un’importante risorsa del territorio nella gestione della protezione civile e che ringrazio per l’aiuto che ha dato all’ingresso e nell’assistenza alle persone“.

Un esempio, quello di Magliano che potrebbe essere seguito da altri Comuni. “I colleghi chiedono e si informano – aggiunge Cinelli -. In questo caso il merito è dei nostri medici, che hanno agevolato al massimo le operazioni di vaccinazione, assicurando un servizio importante soprattutto per le persone anziane o per chi avrebbe avuto difficoltà a rivolgersi a strutture di altri comuni. Sono convinto che un’operazione di questo tipo sia di aiuto anche alle Asl, visto che si alleggeriscono le operazioni dei centri vaccinali principali”.