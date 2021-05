Covid, conclusa la vaccinazione degli over 80: i ringraziamenti dei medici di famiglia

“In questi giorni abbiamo concluso la vaccinazione degli over 80, abbiamo iniziato a fine febbraio con 6 dosi a testa assegnateci dalla Regione Toscana, progressivamente incrementate”.

Ecco il ringraziamento dei medici di famiglia a chi ha supportato questa iniziativa. In due mesi, i 5 sanitari di medicina generale, Monica Paffetti, Mario De Murtas, Fabrizia Spano, Giulia Marini, Paola Iannello, hanno vaccinato ad Orbetello circa 900 pazienti con doppia dose, di cui il 10% a domicilio.

“E’ stato un lavoro impegnativo, ma necessario per la tutele dei nostri pazienti più fragili. Vogliamo ringraziare – scrivono i 5 medici di famiglia – i volontari della Croce Rossa di Orbetello, comitato della Costa d’Argento, per l’aiuto che ci hanno dato, sia con la disponibilità dei mezzi di soccorso, sia per la gentilezza dell’accoglienza e la vigilanza degli anziani, che con difficoltà, ma con determinazione sono venuti a vaccinarsi. Ringraziamo l’amministrazione comunale, il sindaco Andrea Casamenti e l’assessore alla sanità Michele Pianelli che hanno accolto la nostra richiesta di uno spazio adeguato mettendoci a disposizione la sala dell’auditorium”.

“Vogliamo ringraziare inoltre gli infermieri della sanità d’iniziativa, che quotidianamente lavorano con noi nei nostri ambulatori, e le nostre collaboratrici di studio. Siamo cosi riusciti a vaccinare il 93% degli anziani; quindi, con orgoglio, come medici di medicina generale possiamo dire di aver messo in sicurezza la fascia più fragile della popolazione orbetellana – terminano i medici -. Un ringraziamento ai farmacisti che hanno collaborato per la distribuzione territoriale capillare del farmaco. Vogliamo ricordare a tutti l’importanza della vaccinazione ed invitiamo tutti i cittadini a prenotarsi sulla pagina regionale. Vaccinarsi è un dovere per se e per gli altri“.