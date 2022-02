Vaccinazione Covid: open day per i bambini al centro Le Clarisse

Proseguono le iniziative promosse dai Comuni insieme alla Asl Toscana sud est per promuovere la campagna vaccinale, in particolare quella pediatrica. Il Comune di Massa Marittima, domenica 20 febbraio. dalle 8.30 alle 13.30, ha organizzato al centro vaccinale Le Clarisse, in piazza XXIV Maggio, un open day per i bambini dai 5 agli 11 anni che, come indica la circolare del Ministero della Salute, possono ricevere il vaccino.

L’accesso sarà diretto e non occorrerà la registrazione sul portale regionale. Trattandosi di dosi pediatriche si ricorda che soltanto la fascia 5 – 11 anni potrà vaccinarsi. I bambini dovranno avere la loro tessera sanitaria ed essere accompagnati da entrambi i genitori o da uno solo con la delega del genitore non presente. I vaccini saranno somministrati dal personale medico e infermieristico della Asl Toscana sud est.

“Il vaccino rimane l’arma più efficace contro il Covid-19 – afferma Grazia Gucci, assessore comunale alla sanità e alle politiche sociali –. Per questo il Comune e la Asl hanno fatto l’ennesimo sforzo organizzativo in modo da garantire sul territorio un nuovo open day di vaccini, questa volta, dedicato ai più piccoli. I bambini troveranno un ambiente accogliente e per loro abbiamo organizzato anche qualche divertente sorpresa. Ringrazio il pediatra che ha accettato la nostra richiesta e tutti i volontari, a partire dall’associazione MassAdotta, che sono stati una presenza costante e fondamentale durante l’intera campagna vaccinale”.