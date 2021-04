Covid: al via la vaccinazione con Johnson & Johnson alla caserma Savoia – VIDEO

E’ una signora di 70 anni la prima persona vaccinata con Johnson & Johnson, questa mattina alla caserma del reggimento Savoia Cavalleria di Grosseto.

Con lei, oggi e domani, saranno vaccinate 750 persone, grazie alle dosi del nuovo vaccino arrivate lo scorso venerdì al Misericordia di Grosseto.

“Una grande collaborazione tra Asl e il reggimento Savoia ha permesso di partire con la vaccinazione J&J oggi e di prevedere una programmazione vaccinale da proseguire a breve giro in questa sede – commenta Fabrizio Boldrini, direttore della Zona distretto Colline Metallifere, Amiata grossetana e Grossetana – Questa mattina, nonostante il forte afflusso di persone che si sono presentate con largo anticipo rispetto all’orario della prenotazione, tutto è andato liscio. I militari hanno svolto un ruolo fondamentale di monitoraggio degli accessi e sono rimasti sempre a disposizione per eventuali necessità, mentre il personale Asl, medici e infermieri, svolgevano le procedure burocratiche del caso ed effettuavano la vaccinazione all’interno del sistema di tende concesse e predisposte dal Savoia. Ringrazio il Comandante Leotta e tutto il reggimento per la disponibilità dimostrataci e il supporto offerto nell’impegno di portare a termine quanto prima la campagna vaccinale che ha già visto una netta accelerazione anche nella provincia di Grosseto”.

L’Asl Toscana sud est è in attesa di conoscere la data di arrivo delle ulteriori dosi di J&J. La campagna vaccinale quindi si svolgerà anche in questa nuova sede, in aggiunta a quelle già operative tra hub Aurelia Antica, sedi meso di Follonica, Albinia e Castel del Piano e a quelle che la Asl individuerà come funzionali al completamento della campagna vaccinale.