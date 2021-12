Vaccinazione Covid: il Comune concede l’auditorium ai medici di famiglia

“Vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria legata al covid 19 e la necessità di incrementare la campagna di vaccinazione, il Comune di Orbetello è nuovamente sceso in campo al fianco degli operatori sanitari“.

A dichiararlo sono il sindaco Andrea Casamenti e Silvia Magi, assessore alla sanità

“In un primo momento abbiamo cercato una soluzione utile all’apertura di un hub vaccinale nella nostra zona – spiegano il sindaco e l’assessore alla sanità -. Purtroppo però il tentativo non è ancora andato a buon fine perché il locale messo a disposizione non rispettava i rigidi criteri richiesti dalla direzione sanitaria. In alternativa, il Comune ha comunque messo a disposizione l’auditorium comunale per facilitare la vaccinazione dei cittadini del territorio da parte dei medici di medicina generale“.

“L’accordo è stato raggiunto al momento con 7 medici di base, ma siamo pronti – proseguono il sindaco e l’assessore – a concedere altri giorni fin da subito per migliorare il servizio di vaccinazione“.