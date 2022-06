“Vacanze Insieme estate 2022”: ecco il bando del Comune per organizzare eventi dedicati ai bambini

Il Comune di Follonica ha pubblicato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti estivi per bambine, bambini, ragazze e ragazzi da uno a 14 anni, denominato “Vacanze insieme estate 2022“, da svolgersi nei mesi di giugno, luglio e agosto. La scadenza è fissata al 6 giugno.

Il progetto vuole promuovere un confronto con gli operatori del settore, per verificare le potenzialità esistenti e la loro disponibilità nel cercare di creare centri di gioco, di svago e di socializzazione.

Possono partecipare tutti gli operatori del settore, imprese, cooperative, associazioni sociali, culturali o sportive, che hanno interesse a proporre e realizzare progetti di questo tipo.

La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata al Comune (destinatario ufficio servizi socio educativi) e pervenire via Pec (indirizzo Pec follonica@postacert.toscana.it) entro il 6 giugno, compilando in tutte le sue parti e sottoscrivendo la scheda appositamente predisposta, che è strutturata in modo da contenere le informazioni minime relative alla progettualità.

La scheda può essere accompagnata da una relazione in cui sia descritto in maniera più esaustiva il progetto. Non sono ammesse documentazioni in formato fotografico, ad eccezione di quelle inerenti il documento di identità.

I soggetti proponenti possono, nell’ambito della predetta relazione, sottolineare gli aspetti di rilevanza che ritengono meritevoli di attenzione e di sostegno da parte dell’amministrazione e l’eventuale contributo richiesto.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare l’avviso pubblicato sul sito web dell’Ente (www.comune.follonica.gr.it), nella sezione “Servizi socio educativi”, oppure contattare l’ufficio servizi socio educativi, nella persona di Cinzia Niccolini, al numero 0566.59411 o all’indirizzo e-mail socioeducativi@comune.follonica.gr.it.