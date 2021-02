Viaggi organizzati, il nuovo mood delle vacanze

Viaggi organizzati e turismo di precisione, queste le nuove linee per le vacanze del 2021. L’anno appena trascorso ci ha insegnato che non è più possibile partire e pensare alle vacanze come abbiamo fatto fino ad un anno a questa parte.

Le esigenze dei turisti sono cambiate come lo sono anche i tempi, con la voglia di concedersi una vacanza diversa, che sia mirata, sicura e organizzata nei minimi dettagli. Viaggi local, alla scoperta dei luoghi belli, ma non troppo lontani da casa. Farlo in modo lento, preciso e rigoroso, lontano dal caos e dalla troppo gente, e soprattutto non a caso, prendendo e partendo all’avventura. Ora è tempo di programmare e organizzare con formule nelle quali nulla è scontato, che si voglia viaggiare nelle città d’arte, nei must-visit o nei luoghi più a contatto con la natura.

Attenzione, precisione, rigore, originalità e innovazione è quello che ci vuole per le vacanze 2021 che hanno una sola formula che ti permette di vivere in totale relax il soggiorno che tanto aspettavi dopo essere rimasto per molto tempo in casa. Sono i viaggi organizzati di Tramundi, la travel company online fondata da appassionati viaggiatori che propongono solo autentiche esperienze di viaggio in pacchetti completi, per i quali non c’è bisogno di preoccuparsi di nulla. Organizzazione, condivisione ed esperienze sono i tre punti cardine di una realtà che è la numero uno nel settore dei viaggi di gruppo.

Ogni percorso è unico e soprattutto local-to-be: incentrato sul territorio e pronto a farti toccare da vicino le realtà dei luoghi grazie a guide locali fidate che garantiscono una profonda immersione culturale. Un’esperienza unica non solo attraverso i luoghi, ma con e tra le persone, il tutto nel pieno rispetto dell’ambiente e delle popolazioni locali, senza mai dimenticare che la sostenibilità è il motore di questi tipi di itinerari.

Se sei giovane e sei pronto a stringere nuove amicizie, in un viaggio a metà strada tra avventura, cultura e nuove esperienze, non ti resta che scegliere gli itinerari Original. Se, invece, ami andare alla scoperta delle città più belle e vuoi farlo in gruppo perché ti piace la compagnia e il divertimento, i percorsi Open svolti con viaggiatori di altri tour operator, sono quello che fa per te. Bella comitiva e divertimento assicurato.

Per chi, infine, preferisce qualcosa di più particolare e selettivo, ci sono anche le proposte Private, attraverso le quali si possono scegliere i propri compagni di viaggio, quando partire e tornare, oltre che le attività da fare sul posto apportando le modifiche che maggiormente si preferiscono agli itinerari di Tramundi in base a esigenze e preferenze del gruppo. C’è l’imbarazzo della scelta, ad ognuno il proprio viaggio!