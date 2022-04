“Up&Down”: lo spettacolo di Paolo Ruffini in scena al Teatro Moderno

Torna a teatro l’esilarante spettacolo “Up&Down“, in scena Paolo Ruffini e gli attori con disabilità della compagnia Mayor Von Frinzius.

L’evento è in programma sabato 23 aprile al Teatro Moderno di Grosseto. Biglietti disponibili sul circuito TicketOne.

Lo spettacolo “Up&Down” è un concentrato di ironia e improvvisazione, che dal 2018 calca i palcoscenici di tutta Italia, conta ad oggi più di 115mila biglietti venduti, 130 repliche e numerosi sold out.

Un esilarante happening comico che compie una sorta di indagine, diretta e irriverente, sul significato del concetto di “normalità”.

In scena l’attore Paolo Ruffini, da anni impegnato in questo progetto insieme alla Compagnia Mayor Von Frinzius (straordinario esempio di teatro inclusivo), da cui provengono gli attori con disabilità protagonisti dello show.

Dopo due anni in cui le restrizioni per la pandemia hanno messo a dura prova i teatri e i professionisti dello spettacolo, torna finalmente ad aprirsi il sipario, in particolare su questo progetto che considera la diversità un valore, creando una vera commistione tra arte e sociale, scevra da pietismi di sorta.

Più che uno spettacolo a cui assistere, “Up&Down” può definirsi un’esperienza a cui partecipare: è infatti il pubblico il vero protagonista, continuamente coinvolto in divertenti gag e improbabili interviste, invitato a ballare e giocare, senza prendersi troppo sul serio.

“Up&Down” è un varietà disobbediente, politicamente scorretto, che interrompe perfino le liturgie del teatro stesso, ma è anche un’occasione di condividere, riflettere e commuoversi.

Due ore di puro divertimento e lunghi istanti di tenerezza, un atto unico di amore e follia: un sorprendente Paolo Ruffini fa da mattatore, e accompagna gli spettatori in un viaggio attraverso le emozioni, superando le continue irruzioni degli attori che, tra infinite risate, ridefiniscono il confine tra abilità e disabilità.

“Il teatro, il cinema, l’arte non sanno che farsene della normalità, la vita stessa è un inno alla diversità: siamo tutti diversamente normali e ugualmente diversi”, dichiara Paolo Ruffini.

Produzione: Vera srl

Cast: Paolo Ruffini e gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius

Regia: Lamberto Giannini

Al pianoforte: Claudia Campolongo

Coordinatrice: Rachele Casali