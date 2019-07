Uomo in stato confusionale cade in un fosso e rimane impigliato nei rovi: soccorso dai Vigili del Fuoco

Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta ieri sera, alle 23, per soccorrere una persona che, in stato confusionale, era caduta in un fosso sotto Marsiliana, nel comune di Manciano.

L’uomo, che indossava una maglietta e dei pantaloncini, è rimasto impigliato in una pianta di rovi e non riusciva a liberarsi.

Su segnalazione dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco si sono dovuti fare strada fra la fitta vegetazione prima di riuscire a raggiungere e soccorrere l’uomo.

Una volta trovato, l’uomo è stato trasportato con la barella spinale fino all’ambulanza dove il c’era il personale medico del 118 ad attenderlo, che, dopo le prime cure, lo ha trasportato all’ospedale di Orbetello.