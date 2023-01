“Uomini sull’orlo di una crisi di nervi”: lo spettacolo in scena al Teatro degli Industri

Domenica 29 gennaio, alle 17.00 e alle 21.00, al Teatro degli Industri di Grosseto, andrà in scena “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi” di Capone & Galli, commedia brillante allestita dalla compagnia “I Teatranti di Fabio Cicaloni” di Grosseto. Gli interpreti saranno Bernardino Tartaglia, Nicola Draoli, Fabrizio Cattarulla, Giacomo Mantiglioni e Fabio Cicaloni, che ne curerà anche la regia.

La commedia

Che fatica essere uomini, se anche una tranquilla riunione tra amici si trasforma in una seduta collettiva in cui lamentarsi delle perenni crisi con il gentil sesso!

E’ la storia di quattro amici che da anni si vedono tutti i lunedì attorno a un tavolo da poker, per giocare e per raccontarsi le proprie vite e i propri problemi; una terapia di gruppo dove i nostri poveri uomini mettono a nudo le loro esperienze, il proprio vissuto, confrontando le loro vite e le rispettive frustrazioni. I protagonisti condividono il sogno e la ricerca della loro donna ideale che, nelle fantasie di questo gruppo un po’ cialtrone e velleitario, deve essere bella, sessualmente disponibile e soprattutto di poche parole. All’improvviso un’idea inaspettata anima la discussione, quella di devolvere le somme stanziate da ognuno per il gioco al pagamento di una escort. E da quel momento i problemi del quartetto con l’altra metà del cielo passeranno dalla dialettica alla pratica, amplificati da una scottante rivelazione finale… Uno spaccato della moderna società che mette a nudo le debolezze degli uomini e il loro controverso rapporto con il gentil sesso.

Il costo del biglietto è di 12,00 euro. La prevendita dei biglietti ha luogo all’edicola “La Pace” di Grosseto (accanto all’ingresso della basilica del Sacro Cuore), senza diritti di prevendita.