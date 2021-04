Graduatorie Ata terza fascia: University Point ti aiuta a incrementare il punteggio

Sono 1,6 i punti con cui è possibile incrementare il proprio punteggio nella domanda di accesso alle graduatorie Ata terza fascia relative all’anno 2021, in scadenza entro il 22 aprile prossimo. University Point mette a disposizione due corsi online che danno accesso alla certificazione in Informatica (certificazioni Eipass) e Dattilografia.

Ma andiamo per gradi.

Aggiornamento graduatorie Ata terza fascia anno 2021

In seguito alla riapertura e all’aggiornamento delle graduatorie Ata terza fascia relative all’anno 2021, i nuovi elenchi saranno validi per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24. Le domande devono essere presentate in modalità telematica: c’è tempo fino alle 23.59 del 22 aprile 2021.

A quali profili sono aperte le domande

Gli aspiranti potranno chiedere, con un’unica domanda, l’inserimento e/o la conferma/aggiornamento di uno o più profili nelle graduatorie di circolo e d’Istituto.

Può presentare domanda l’aspirante a supplenza in possesso dei titoli per uno o più dei seguenti profili:

assistente amministrativo;

assistente tecnico;

cuoco;

infermiere;

guardarobiere;

addetto alle aziende agrarie;

collaboratore scolastico.

Per ogni profilo è necessario compilare una tabella di valutazione dei titoli in possesso, che permette di aumentare il proprio punteggio.

Domanda per assistente amministrativo, come incrementare il punteggio

Nel caso specifico del profilo di assistente amministrativo, è possibile incrementare il proprio punteggio di 1,6 punti iscrivendosi ai corsi online di University Point, il centro di formazione online aperto a Grosseto, in piazza Indipendenza 2 a/b.

I corsi che mette a disposizione University Point sono:

Informatica : consente di aggiornare le competenze e acquisire le abilità informatiche di tutti i collaboratori e gli ausiliari delle scuole di ogni ordine e grado;

: consente di aggiornare le competenze e acquisire le abilità informatiche di tutti i collaboratori e gli ausiliari delle scuole di ogni ordine e grado; Dattilografia su computer: consente di ottenere la capacità di digitare testi utilizzando tutte le dieci dita delle mani, senza mai guardare la tastiera (tastiera cieca), oltre ad un’elevata precisione di digitazione ed un’alta velocità di scrittura del testo.

Come iscriversi ai corsi online di University Point

I corsi si svolgono online, sono sempre accessibili e includono e-book scaricabili.

Gli esami sono, sia in sede che online, con attività tutoriali e supporto tecnologico digitale.

Per informazioni: info@universitypoint.it – www.universitypoint.it

University Point Grosseto, il nuovo punto di riferimento per la formazione online

University Point è aperto a Grosseto dal novembre 2019 in piazza Indipendenza 2 a/b ed è diventato fin da subito un punto di riferimento nel settore della formazione, grazie all’offerta di corsi di laurea, post laurea, corsi di perfezionamento post diploma, corsi e certificazione di lingua inglese ed informatiche, corsi finalizzati all’acquisizione di punteggi utili per i concorsi del personale docente del mondo scolastico e personale Ata.

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti grazie al sistema di studio e-learning – afferma Antonio Zaffuto, amministratore della University Point –. In questo particolare momento storico, in cui non sempre è possibile seguire percorsi di formazione in presenza, siamo orgogliosi di aver dato la possibilità a tanti utenti di conseguire attestati importanti per il loro futuro occupazionale”.