Università Mercatorum: Cristiano Marenghi si laurea con il professor Giovanni Lamioni

Cristiano Marenghi si è laureato oggi alla Facoltà di Economia dell’Università Mercatorum con il professor Giovanni Lamioni in Marketing per il settore vitivinicolo ed enologico, discutendo una tesi dal titolo “Trazione animale in vigna: chiave di successo nel mercato ecosostenibile del vino” e conseguendo la votazione di 106/110.

La tesi ha affrontato il tema della riscoperta dell’utilizzo nei vigneti di animali, in particolare del cavallo, non solo per la coltivazione, ma come risorsa qualificante l’offerta enoturistica.