L’Unione di Comuni mette in vendita materiale informatico, automezzi e attrezzature agricole

L’Unione di Comuni montana Colline Metallifere ha pubblicato un avviso per la vendita di materiale informatico, automezzi ed attrezzature agricole e forestali dismesse.

Ecco alcuni esempi di beni in vendita: automezzo marca Fiat modello Doblò, automezzo marca Fiat modello Ducato, trattrice a cingoli Fiat 82-85 M, 1 pezzo Ibm 8677-3Rg – Bladecenter Chassis 4*2320W Psu; 1 pezzo P13653-05-B – Ibm DS3400 – 1727-Hc1 – Storage unit 12-Bay 3,5″, 2 pezzi 39Y9661 Ibm BladeCenter Advanced Management Module.

Nella sezione “Bandi di gara e contratti” di “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente www.unionecomunicollinemetallifere.it, c’è il testo dell’avviso con la descrizione dei lotti in vendita e la documentazione necessaria per la presentazione delle offerte.

Per partecipare alla gara bisogna far pervenire le offerte all’Unione di Comuni, all’indirizzo “Piazza Dante Alighieri n. 4, 58024 Massa Marittima (GR)” entro e non oltre le ore 13,00 del 2 novembre 2022, pena l’esclusione, esclusivamente a mezzo del servizio postale di Stato o di altro vettore autorizzato oppure a mano.