L’Unione di Comuni montana Colline Metallifere mette in vendita i titoli Pac

L’Unione di Comuni montana Colline Metallifere, con determinazione n. 399 del 10 marzo scorso, ha deciso di vendere i suoi titoli Pac.

Pac è l’acronimo di Politica agricola comune. E’ stata varata nel 1962 e nel corso degli anni ha subito delle evoluzioni, l’ultima delle quali si è conclusa nel 2021 ed ha portato all’approvazione della nuova Pac, la cui attuazione è prevista a partire dal primo gennaio 2023.

La Pac è infatti un tentativo operato prima dalla Comunità economica europea e poi dall’Unione Europea per mettere una serie di misure comuni (misure di sostegno al reddito degli agricoltori, misure di sviluppo rurale e interventi sul mercato economico finanziario in caso di congiunture economiche) al fine di sostenere e rendere forte e competitivo il comparto agricolo dei Paesi membri. I titoli Pac sono diritti acquisiti, che possono essere venduti o affittati con o senza terra. Questi titoli hanno un certo valore per ettaro e consentono di accedere ai contributi comunitari destinati agli imprenditori agricoli.

Nel caso dell’avviso dell’Unione, si tratta di 187 titoli Pac detenuti in portafoglio , del valore nominale provvisorio per il 2022 di 118,12 euro (tranne un titolo del valore di 116,95 euro).

Ulteriori informazioni sui titoli in vendita sono desumibili su sito www.sian.it, nella sezione “Consultazione”, introducendo il Cuaa dell’azienda: 92074720530. Il prospetto dei titoli riferiti all’anno 2022 è allegato all’avviso pubblicato sul sito dell’Unione.

Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà far pervenire un plico contenente l’offerta entro le 13 di martedì 12 aprile 2022, termine di scadenza dell’avviso.

Per maggiori informazioni su gara, modulo di domanda e prospetto titoli si consiglia di visitare il link https://www.unionecomunicollinemetallifere.it/home/notizie-eventi/notizie/2022/03/vendita-titoli-Pac.html.