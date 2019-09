Un’azienda di Grosseto tra le 120 “Imprese vincenti” italiane

Sono 120 in tutta Italia, di cui dieci in Toscana, le “Imprese vincenti” selezionate (tra le 1.800 che si sono candidate) dal programma di Intesa Sanpaolo che punta a valorizzare le piccole e medie aziende esempio di eccellenza imprenditoriale e del made in Italy (devono essere in crescita da tre anni, non aver diminuito i dipendenti, avere indici di redditività positivi).

Una di queste è la a «Montecristo Srl», società del «Gruppo Rrd» produttrice e distributrice dei capi di abbigliamento con il marchio RRD, giudicata una delle migliori cinque aziende toscane del settore «Moda & Design».

A questa e alle altre aziende selezionate saranno offerti – da Intesa Sanpaolo e dai partner dell’iniziativa Bain & Company, Elite e Gambero Rosso – programmi di supporto alla crescita (advisory, confronto con la community di Elite e con best practice internazionali, corsi di formazione, workshop) e visibilità pubblica attraverso il roadshow di “Imprese vincenti” che prevede otto tappe in tutta Italia.